Beren Saat ile Kenan Doğulu sarmaş dolaş görüntülendi

Boşanacakları ve birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan haberlere sessiz kalan Beren Saat ile Kenan Doğulu, sarmaş-dolaş görüntülendi.

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Aylardır ayrı evlerde yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, uzun bir aradan sonra sarmaş-dolaş objektiflere takıldı.

ÖNCE KAHVE SONRA ALIŞVERİŞ


Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara sessiz kalan ikili, geçtiğimiz hafta Acarkent’teki villalarının yanında bir kafede kahve içti. Mutlu oldukları ve şakalaştıkları görülen oyuncu ile şarkıcı, daha sonra marketin yolunu tuttu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu Beren Saat ve Kenan Doğulu

Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya ev halleriyle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti. İkili, böylece çıkan tüm dedikodulara bu fotoğrafla cevap vermiş oldu.

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