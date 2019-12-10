Beren Saat ile Kenan Doğulu tatilden kol kola döndü

Uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerine bir şans daha tanıdı. 1 hafta önce aşk tazelemek için Los Angeles’a giden çift, önceki gün İstanbul’a döndü. İstanbul Havalimanı’nda kol kola görüntülenen Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşıladı.

Doğulu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Tatil güzel geçti. Biraz yorgunuz, sonra konuşalım” dedi. Terminalden kol kola çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu, spor giyim tarzlarıyla dikkat çekti.

ATİYE İÇİN GERİ SAYIM

Beren Saat'in (Atiye) başrolünü Mehmet Günsür (Erhan) ile paylaştığı Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye (The Gift) 27 Aralık 2019'da izleyiciyle buluşacak.



Atiye dizisinin kadrosunda Beren Saat ile birlikte Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya rol alıyor

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU



Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN

HEDEF GÖBEKLİTEPE'YE İLGİNİN ARTMASI



Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, 27 Aralık'ta seyirciyle buluşacak olan Atiye için "Dizi ilgi çekici hikayesi aracılığıyla Anadolu topraklarının doğal güzellikleriyle tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Bildiğiniz gibi, bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi ve biz de Atiye'yi dünyanın dört bir yanında gösterime sokarak milli hazinemiz Göbeklitepe'ye yönelik yerel ve global ilginin artmasına destek olacağız" demişti.