Beyonce'den müzik dünyasına cinsiyetçilik tepkisi

YouTube’da düzenlenen sanal mezuniyet töreni “Dear Class of 2020” etkinliğine katılan Beyonce, etkili bir konuşma yaptı.



“2020 mezunlarını tebrik ediyorum. Buraya küresel bir krizin, ırksal bir salgının ve bir insanın silahsız bir siyah insanı anlamsız bir şekilde öldürmesinden dolayı dünya çapında yükselen öfkenin ortasında geldiniz. Ve yine de başardınız, sizinle gurur duyuyoruz” diyen Beyonce, “Black lives matter” (Siyahların hayatı önemlidir) demek için sesini yükselten herkese teşekkür etti.

"EĞLENCE SEKTÖRÜ HALA ÇOK CİNSİYETÇİ"



Müzik endüstrisindeki cinsiyetçiliğe dikkat çeken ünlü şarkıcı, “Eğlence sektörü hala çok cinsiyetçi. Hala sektörü erkekler domine ediyor ve bir kadın olarak yapmak zorunda olduğumuz gibi fırsat tanıyan kadın rol modelleri yeterince görmüyorum. Yeterince siyah kadının sektörde yeri yok. Dolayısıyla ben bir yer almaları için onları davet etmek zorunda kaldım. Bu, haksızlığa uğrayan, göz ardı edilen ve görülmeyi bekleyen insanları, kadınları işe almak anlamına geliyordu” diye konuştu.



"GENÇ KADINLAR, DÜNYAYI SİZ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Beyonce gençlere şöyle seslendi:

“Genç kadınlar, geleceğimizin liderleri, dünyayı sizin değiştireceğinizi biliyorum. Sizi görüyorum. Siz dünyanın ihtiyacı olan her şeysiniz. Bu gücü harekete geçirin. Akıllı olun. Ve genç krallar, hassas davranarak erkekliği yeniden tanımlayın. Öne çıkmanın pek çok farklı yolu var. Sizin ve tüm insanların ustaca bir armağanla doğduğuna inanıyorum. Dünyanın sizi belli bir yolla öne çıkmak zorunda olduğunuza inandırmasına izin vermeyin. Ve hayır, öne çıkmak için aynı şekilde konuşmak zorunda değilsiniz. Ama armağanınızı size özgü yollarla evrene yaymalısınız.”



“Dear Class of 2020” etkinliğinde Barack ve Michelle Obama, BTS ve Lady Gaga da konuşma yaparken; Lizzo, Katy Perry gibi müzisyenler de şarkı söyleyerek gençlerin mezuniyetini kutladı.

BEYONCE'NİN ASLAN KRAL ŞARKISI