Billie Eilish: Bedenimden memnun değilim

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, yeni albümü Happier Than Ever’ın tanıtımı için verdiği röportajda dış görünümüyle ilgili yaşadığı özgüvensizlik sorunu hakkında konuştu.



The Guardian’a konuşan 19 yaşındaki Grammy rekortmeni şarkıcı, “İnternette insanları görüyorum, benim hiçbir zaman olmadığım gibi görünüyorlar. Ben de hemen ‘Aman Tanrım nasıl böyle görünebiliyorlar’ diyorum” ifadesini kullandı.



Hala zaman zaman kendini başkalarıyla kıyasladığını söyleyen Eilish, “Bu bana kötü hissettiriyor. Olduğum kişiden memnunum aslında, çok mutlu bir hayatım var” dedi.

"BEDENİMDEN MEMNUN DEĞİLİM"



"Açıkçası bedenimden memnun değilim" diyen Eilish, sahnede performans sergilemekten bahsederken, bunun onu “bedeni hakkında sahip olduğu fikirlerden uzaklaşmaya” zorladığını söyledi.



Bol giysiler giymesiyle tanınan Eilish, bu tercihinin "her şeyi göstermeden hareket etmeyi kolaylaştırdığını" açıkladı. Eilish, giysi seçiminin yarattığı görünümü hakkında şöyle konuştu:



“Gerçekten tatsız olabilir. Fotoğraflarda kıyafetimin ne olduğunu bile bilmiyormuşum gibi görünüyor.”



Eilish, “Bedenimle inanmayacağınız kadar berbat bir ilişkim var” diye ekledi.