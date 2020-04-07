Bruce Willis ile Demi Moore karantina günlerinde buluştu

1987'de başlayan evliliklerini 2000 yılında bitirdikten sonra kendi yollarına devam eden Bruce Willis ile Demi Moore corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde buluştu. 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis, eski eşi ve çocuklarını karantina günlerini hep birlikte geçirdikleri Demi Moore'un evinde ziyaret etti.



Çiftin kızı Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları Instagram hesabından yayınladı. Karantina günlerini eğlenceli hale getirmek isteyen kalabalık aile, yeşil beyaz çizgili pijamalar giyip objektife poz verdi.

İZMİR'İN KARANTİNA ADASI