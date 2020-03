Camila Cabello'dan doğum gününde İdlib için yardım çağrısı

Şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello, 23. yaşını sosyal medyadan paylaştığı bir selfie ile kutladı. Büyük harflerle, “Bugün benim doğum günüm!” diye yazan Kübalı şarkıcı, tüm sevenlerine iyi dilekleri için teşekkür etti.



Cabello, sözlerine iyilik çağrısıyla devam etti: “Suriye’de yaşanan en kötü insanlık kriziyle ilgili dikkatinizi çekmek istiyorum. İdlib’de yaşananlar nedeniyle 950 bin kişi evlerinden sadece kıyafetleriyle kaçmak zorunda kaldı.”



Camila Cabello'nun Instagram'da 48 milyondan fazla takipçisi var

"SEÇİM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLER"

Savaşın ortasında kalanların yaşadıkları karşısında üzüldüğünü belirten genç yıldız, “Çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Şimdiyse dondurucu havada kamplarda yaşıyorlar. Aileler bombalardan ya da soğuklardan ölmek arasında bir seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı. Cabello, dramın son bulması için hayranlarından doğum günü hediyesi olarak Save the Children derneğine bağış yapmalarını istedi.

Cabello yine doğum gününde ilk çıplak paylaşımım notuyla çocukluk fotoğrafını yayınladı

CAMILA CABELLO KİMDİR?



Tam adı Karla Camila Cabello Estrabao olan sanatçı Fifth Harmony isimli kız müzik grubu ile ün kazandı. X Faktör televizyon programının Amerika yayını için hazırlanan 2. sezonunda yayınlanmak üzere Syco Music ve Epic Records yapımcıları ile albüm anlaşmaları yapınca ünü arttı.



Cabello kişisel gelişimine solo vokal üzerine çeşitli işbirlikleri ile birlikte başladı. Machine Gun Kelly ile birlikte yaptıkları Bad Things isimli çalışma ile Amerika Billboard Hot 100 listesinde 4. sıraya kadar yükseldi. 2016 yılında ilk grubu olan Fifth Harmony grubundan ayrıldıktan sonra ilk solo şarkısı Crying in the Club performansını yayınladı. Tekrar latin etkisinde yaptığı albümü Camila'nın çıkış parçası Havana ile US Billboaard 200 ve çok sayıda ülke listelerine bir numaradan giriş yaptı.



ALBÜMLERİ



Camila (2018)

Romance (2019)

Şarkıcı çift Shawn Mendes ve Camila Cabello’dan romantik MTV performansı