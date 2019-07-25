Kübalı şarkıcı Camila Cabello, Clash dergisine özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki yıldız, kariyeriyle ilgili, “İlk albümümün çıkmasının ardından, yaptığım işe aşık oldum ve kendimi daha canlı hissetmeye başladım. Artık hiçbir şeyden çekinmiyorum. Sanırım başlarda ünlü olmaktan korkmuştum” itirafında bulundu.

"SÜREKLİ PEŞİMDELER"



Magazincilerin sürekli peşinde olduğunu söyleyen Cabello, “Berbat göründüğüm fotoğraflarıma denk gelebilirsiniz, çünkü paparaziler nerelerde var bilmiyorum. Sürekli süslü gezmiyorum. Sonra bu karelere internette rastlayınca, moralim bozuluyor. Ama bu da benim fedakârlığım olmalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

