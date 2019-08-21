Yeni filmi Karakomik Filmler 2Arada - Kaçamak ile 18 Ekim'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz geçen hafta Defne Samyeli’den ayrıldığı iddialarına "Delirmişler" notu düştüğü bir video ile cevap verdi. 46 yaşındaki komedyen bugün de Defne Samyeli'nin yönlendirmesiyle gençlik aşısı yaptırdığı iddialarını esprili bir dille eleştirdi.
Yılmaz, özel bir kliniğe giderek tanesi bin lira olan gençlik aşılarından yaptırdığı yönündeki haber için Twitter'dan “Gençlikten alınan embiryoları memelerine memelerine zerkediyormuş” notu düştü.