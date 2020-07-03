Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarının ardından Cem Yılmaz yakın arkadaşı hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Çok üzgünüm" dedi.

03.07.2020 - 11:19 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 11:27

Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

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Ozan Güven'in darp iddiasından sonra Deniz Bulutsuz görüntüleri sundu

Ozan Güven'in darp iddiasından sonra Deniz Bulutsuz görüntüleri sundu

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarının ardından Cem Yılmaz dostunun içinde bulunduğu durum hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm.Sevgili arkadaslar. Kadina şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın."

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