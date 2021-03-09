Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı:Hem kendini yaktın hem bizi yaktın

1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Daha önce Zeki Müren’le ilgili olarak "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travmalar yaşadı" çıkışında bulunan Özdemir Erdoğan, bu kez de Zeki Müren’le ilgili “Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?” diye konuştu.

Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’le ilgili sözleri tartışılmaya devam ederken ünlü komedyen Cem Yılmaz da konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.



Yılmaz, sosyal medya hesabından Zeki Müren’in fotoğrafıyla kendi fotoğrafını birleştirerek, "Ah Zeki Bey Ah, hem kendini yaktın hem bizi yaktın. Hep senin yüzünden” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR ÇORUMLU HAYAT VERDİ



Cem Yılmaz'ın 2017 yılında çektiği Arif v 216 filmine Zeki Müren sahneleri damga vurmuştu. Çağlar Çorumlu, kostümleri ve aksesuarlarıyla Sanat Güneşİ Zeki Müren’e yeniden hayat vermişti.



Nusret barbekünün başkenti Dallas'ta en popüler et restoranı oldu