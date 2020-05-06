Channing Tatum'un karantina stili

Corona virüs nedeniyle karantinada olan Hollywood yıldızı Channing Tatum, ev kıyafetleriyle görüntülendi.

06.05.2020 - 14:41

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Dünyada 3 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs salgını nedeniyle devam eden karantina günleri, ünlüler isimlerin eskisinden çok daha farklı görüntülenmesine neden oluyor.  ABD'li oyuncu Channing Tatum da alışılmışın dışındaki haliyle objektiflere takılan isimlerden biri oldu.

Son olarak Kingsman: Altın Çember filminde Tequila karakterini canlandıran Tatum önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. 

40 yaşındaki aktör, çöp atarken giydiği sıra dışı tarzıyla dikkat çekti. Channing Tatum, yalın ayak hali ve parlak şalvarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

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