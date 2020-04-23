Corona virüs, Victoria’s Secret'ın hisse satışını da vurdu

Dünyada 2 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen corona virüs ekonomik krizde olan ünlü iç çamaşırı firması Victoria’s Secret'ın, Sycamore Partners şirketine satışını da vurdu.

23.04.2020 - 11:49

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Corona virüs pandemi dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret'in hisse satışını iptal ettirdi. Markanın yeni sahibi olacak Sycamore Partners satışın durdurulması için dava açtı.

TÜM MAĞAZALAR KAPANDI

Sycamore Partners yatırım fonu, anlaşmadan sadece bir ay sonra Victoria’s Secret'in dünyadaki bütün mağazaların kapatılması nedeniyle yapılan satışın iptal edilmesi için ABD'nin Delaware eyaletinde başvuruda bulundu. 

80 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Limited Brands yöneticileri ise, "Şikayete karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dünya üzerinde birçok ülkede mağazaları olan 43 yıllık moda devinin 80 bine yakın personeli bulunuyor

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