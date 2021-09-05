Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a duygusal veda

Derya Şensoy, hayatını kaybeden babası Ferhan Şensoy'la ilgili sosyal medyada hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şensoy, babasının ardından, "Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

05.09.2021 - 13:32

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a duygusal veda

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Derya Şensoy'un gözyaşları: Baba kız aşkımız okyanusları aştı (Ferhan Şensoy'a veda)

Ferhan Şensoy'un ardından veda mesajları

Ferhan Şensoy'un ardından veda mesajları

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata veda eden Şensoy'un ölümü, başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Ferhan Şensoy'un yıllardır emek verdiği Ses Tiyatrosu'nda iki gün önce düzenlenen cenaze töreninde, babasına gözyaşlarıyla veda eden Derya Şensoy, dün sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. 

"KALBİM BABAM"

Ablası Müjgan Ferhan Şensoy ile babalarına sarıldıkları bir fotoğrafı yayınlayan 31 yaşındaki oyuncu Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

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