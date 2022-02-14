Drake Super Bowl'da milyon dolarlık bahsi kazandı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Drake (35), dün gece ABD'de oynanan Super Bowl olarak bilinen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için oynadığı milyon dolarlık bahsi kazandı.



Drake, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşarak, dün gece oynanan Super Bowl şampiyonluk maçında ‘Los Angeles Rams’ takımı için toplam 1 milyon 260 bin dolar bahis oynadığını açıklamıştı.

180 milyon dolarlık serveti olan Drake, bu yüksek bahis yatırımını da kripto para birimi olan Bitcoin ile yapmıştı.

DESTEKLEDİĞİ TAKIM KAZANDI

Dün gece oynanan şampiyonluk maçında şarkıcının desteklediği ve bahis yatırımını yaptığı Los Angeles Rams takımı, rakip takım Cincinnati Bengals'i yenerek şampiyon oldu.

BİR MİLYON DOLAR KAZANDI

Desteklediği takımın şampiyon olmasıyla bahis yatırımından 1 milyon 75 bin dolar kazanan Drake, böylelikle yatırdığı bahsin karşılığını şimdiden fazlasıyla almış oldu.

Drake, takımının rakip takım Cincinnati Bengals'i yeneceğini düşünürken, daha önce de Los Angeles Rams takımı oyuncusu Beckham Jr. için 392 bin dolar bahis oynamıştı.

Drake'in sosyal medya paylaşımı ise şöyleydi:

