Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı

Eski model Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü.

Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi. Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı.

Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.

İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti.

EVLAT ACISI YAŞADILAR

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 2002'de başlayan evliliği 2013 yılında sona ermişti.



Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden Pars ve Beren isminde iki çocukları dünyaya gelmiş, küçük oğulları Pars, iki yıl süren lenfoma mücadelesini kaybederek Nisan 2020'de 9 yaşındayken hayatını kaybetmişti. İkilinin büyük oğlu Beren şimdi 17 yaşında.