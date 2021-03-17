Emilia Clarke'tan iç savaşın 10. yılında Suriye halkına destek mesajı

Emilia Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız" yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu" ifadesini kullandı.



Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği Sama İçin (For Sama) filmini izlediğini belirten Clarke, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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