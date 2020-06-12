Esra Dermancıoğlu'nun corona virüs test sonucu belli oldu

12.06.2020 - 10:37
Esra Dermancıoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda meslektaşı Hakan Karahan’la ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. 51 yaşındaki oyuncu beş dakikalık muhabbetin ardından, muhabirlerin sorularını cevapladı. Kolundaki bandajla dikkat çeken Dermancıoğlu “Kan tahlili yaptırmak için doktora uğradım. Corona virüs testim negatif çıktı. İçim rahat, bende korona yok” dedi.
"VİDEOLARIN DEVAMI GELECEK"
Instagram hesabından paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen oyuncu “Devamı gelecek. İnsanlar bu tür paylaşımlarımın kendilerine enerji verdiğini söyledi. Zevk aldığım şeyleri paylaşmayı seviyorum” dedi.
CORONA TESTİ YAPILIRKEN NEREDEN ÖRNEK ALINIYOR?