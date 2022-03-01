Fashion Week Istanbul 14 Mart'ta gerçekleşecek

Fashion Week Istanbul, Türk modasını ve tasarımcılarını tüm dünyada desteklemek ve geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fashion Week Istanbul, yeni sezonunda moda ve sanat dünyasının önemli simalarını ağırlayacağı müzik dolu açılış partisiyle 14 Mart’ta Soho House İstanbul’da kapılarını açacak.



Yıllardır yoğun bir şekilde sürdürdüğü dijitalleşme faaliyetlerine pandemiyle beraber hız kesmeden devam eden Fashion Week Istanbul, geçtiğimiz üç sezonu tamamen dijital olarak gerçekleştirmişti.

Etkinlik, 15-18 Mart tarihleri arasında da dijital platformlarda olacak.

İSTANBUL'UN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÖN PLANDA OLACAK

Fashion Week Istanbul bu sezon, İstanbul’un özlenen zengin kültürel ve tarihi cazibesini de katarak, moda sektörünü tekrar bir araya getirmeye ve sektöre artı değer katmaya hazırlanıyor.



Etkinliğe, İstanbul’dan 20’den fazla tasarımcı ve marka, koleksiyonlarını hazırladıkları sinema, moda filmi gösterimleri ve birbirinden farklı yaratıcı etkinlikleriyle moda endüstrisinin beğenisine sunacak.



Koleksiyonların moda filmleri, moda haftasının resmi sitesinden ve dijital platformlardan da takip edilebilecek.



YURTDIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Türk modasının uluslararası platformda görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmasını sağlayacak olan ve yıllardır olduğu gibi Türkiye’nin de markalaşma sürecine katkı sağlayan moda haftasını, çeşitli ülkelerden basın mensupları ve fenomenler İstanbul’a gelerek canlı olarak takip edecek.