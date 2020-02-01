Halil Sezai'den maske paylaşımı: Ya niye ya niye?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nVoC) salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Son bilgilere göre; virüs salgınında ölü sayısı 259'a yükseldi, vaka sayısı ise 12 bine ulaştı. Corona virüsü son olarak İspanya ve İsveç'e sıçradı. Alınan tedbirlerin başında maskenin gelmesi dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin'de talep patlamasına neden oldu. Çinli yetkililer son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu.

"TWITTER'DAN PAYLAŞTI"

Türkiye'de de çeşitli tedbirler alınırken, şarkıcı Halil Sezai aynı uçakta bulunduğu maske takan bir yolcuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. 40 yaşındaki şarkıcı arkasındaki koltukta oturan ve maske takan iki yolcunun fotoğrafını paylaştı ve "Ya niye ya, niye? Niğde'ye gidiyoruz biz ağabey" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEM ALINMALI"



Halil Sezai'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri şarkıcının da önlem alması için maske takmasının gerektiğini dile getirirken, kimisi ise esprili yorumlarda bulundu.



VİRÜSÜN ÇİN DIŞINDA GÖRÜLDÜĞÜ YERLER



Çin dışında ise Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görüldü.