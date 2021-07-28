Hayranlarının dilinde: Lady Gaga Tokyo Olimpiyatları'na mı katıldı?

Lady Gaga, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na mı katıldı? Hayranları, birbirlerine bu soruyu sorarak şakalaştı. Ürdünlü tekvandocu Julyana Al-Sadeq, Tokyo Olimpiyatları’ndaki fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündeminde. 26 yaşındaki sporcu, 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga ile olan benzerliği nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının dilinde.



Sosyal medyadaki esprili yorumlardan birinde, “Olimpiyatlarda yüz kişi olabilir ve bunlardan biri tekvando madalyası için yarışan Lady Gaga” ifadesi kullanılırken, bir başka Lady Gaga hayranı, ünlü şarkıcının Chromatica adlı albümünün tanıtımını tekvando yaparak gerçekleştirdiği şeklinde espri yaptı.



Bazı hayranları da Lady Gaga’nın çok yönlülüğüne atıfta bulunarak, “Şarkıcılık, oyunculuk, aktivistlikten sonra şimdi de olimpiyat sporculuğu” dedi.

Ürdünlü sporcu (başörtülü olan) Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da “12 Grammy ödülü, üç Oscar adaylığı ve bir Oscar ödülünden sonra şimdi de olimpiyat madalyası mı kazanacak?” diye yazdı.

TURNESİNİ ERTELEDİ



Lady Gaga, altıncı albümü Chromatica'yı tanıtmak amacıyla geçen yaz gerçekleştirmeyi planladığı, ancak corona virüs salgını nedeniyle ertelenen konser turnesi Chromatica Ball'ı haziran ayında tekrar ertelemek zorunda kalmıştı.



Bu yaza ertelenen turneye pandemi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyleyen Lady Gaga, “Dünyanın bazı bölgeleri hızla açılmak için hareket ederken, diğerleri henüz hazır değil. Bu nedenle, Chromatica Ball konserlerini 2022 yazına ertelemek zorundayız” demişti.