Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez buluştu

Kızları Lea'nın velayeti için karşı karşıya olan moda dünyasının zirvedeki isimlerinden Irina Shayk (34) ile ABD’li oyuncu Bradley Cooper (45) ayrılık sonrası ilk kez bir arada görüntülendi. Shayk, bu ayrılık sonrası ilk kez önceki gün Cooper’ın New York’taki evine giderken görüntülendi.

4 SAAT GEÇİRDİLER

Birlikte 4 saat geçiren ikili, dışarıdan sipariş ettikleri kahveleri gelince kapıya çıktı.

Bu buluşma magazin basınını harekete geçirmekle kalmadı eski çiftin hayranlarına da heyacanlandırdı.

FİLM İLİŞKİNİN SONU OLDU

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de başrolünde Lady Gaga ile birlikte rol aldığı A Star is Born filmi Irina Shayk ile ilişkilerinin sonu oldu. İki yıldızın film setinde aşk yaşadığı iddiaları 4 yıldır devam eden ilişkiyi bitirdi.

"PARÇALANMIŞ HİSSETTİM"

Ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" demişti.

LAGY GAGA VE COOPER'IN ROMANTİK PERFORMANSI