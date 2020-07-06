Jennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır

ABD'li aktris Jennifer Garner, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altında özel hayatında yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadına cevap verdi. Garner, takipçisine "Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek destek oldu.

06.07.2020 - 11:31

Jennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Jennifer Garner'dan hayat tüyoları

Jennifer Garner'dan hayat tüyoları

Ben Affleck yeni sevgilisi için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

Ben Affleck yeni sevgilisi için eski eşi Jennifer Garner’dan destek alıyor

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Oyuncu Jennifer Garner, geçtiğimiz günlerde fotoğrafının altına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Garner, özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadın takipçisine destek oldu.

"GÜCÜ SENDEN BULDUM"

Garner, iki evlilik yapan, üç çocuğu olan ve yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, "Umarım kalbini ve zihnini, dua, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE SAHİP OLMALARI GEREKMİYOR"

Hollywood’un yıldız ismi geçtiğimiz günlerde ailenin kendisi için her şeyden önde olduğunu belirterek “Çocuklarıma, mutlu olmaları için her şeye sahip olmaları gerekmediğini öğretmeye çalışıyorum. Ayrılmış olsak da çocuklarımın babası benim için çok önemli. İki Oscar kazandı. Oyunculuk yönü mükemmel” şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA 4 KADIN BİR ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...