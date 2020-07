Jennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır

Oyuncu Jennifer Garner, geçtiğimiz günlerde fotoğrafının altına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Garner, özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadın takipçisine destek oldu.

"GÜCÜ SENDEN BULDUM"



Garner, iki evlilik yapan, üç çocuğu olan ve yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, "Umarım kalbini ve zihnini, dua, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEYE SAHİP OLMALARI GEREKMİYOR"



Hollywood’un yıldız ismi geçtiğimiz günlerde ailenin kendisi için her şeyden önde olduğunu belirterek “Çocuklarıma, mutlu olmaları için her şeye sahip olmaları gerekmediğini öğretmeye çalışıyorum. Ayrılmış olsak da çocuklarımın babası benim için çok önemli. İki Oscar kazandı. Oyunculuk yönü mükemmel” şeklinde konuştu.





