Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, anne oldu! 31 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.



Los Angeles’ta doğum yaptığı bildirilen Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.



Lawrence’ın sanat galerisi işletmecisi olan 37 yaşındaki eşi Cooke Maroney, Eylül 2021’de bebek bekledikleri haberini doğrulamıştı.

Lawrence ve Maroney, 2018’den bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da ABD’nin New England bölgesindeki Rhode Adası’nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.



Hamileliği hakkında bugüne kadar hiç konuşmayan Lawrence, bir röportajında çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını söylemişti.