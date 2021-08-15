Jennifer Lopez eski nişanlısı Alex Rodriguez'i tamamen sildi

Jennifer Lopez, hayatındaki büyük değişimi Instagram hesabına da yansıttı.



Dikkatli hayranları, 52 yaşındaki ünlü şarkıcının, sosyal medya hesabından eski nişanlısı Alex Rodriguez’le ilgili tüm paylaşımlarını sildiğini fark etti.



Nisan ayında ayrıldığını duyurduğu 46 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez’e ait fotoğrafları silen Lopez, aynı zamanda eski nişanlısını takibi de bıraktı. Rodriguez ise hala Lopez’i takip etmeyi sürdürüyor ve Lopez ile olan fotoğraflarını silmedi.



Lopez ve Rodriguez 2017 yılında başladıkları ilişkilerinde evliliğe doğru ilerliyordu. Mart 2019’da nişanlanan çift, düğünlerini salgın nedeniyle ertelemişti. Mart 2021’de ayrılık dedikoduları başlamış ve çift bir ay sonra yaptıkları ortak açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı.



Ayrılıktan kısa bir süre sonra da Lopez, eski nişanlısı Ben Affleck ile 17 yılın ardından yeniden birlikte olmaya başlamıştı.



AİLE OLDULAR

49 yaşındaki Affleck ile mutlu bir birliktelik yaşadığını ilan eden Lopez, kendi çocuklarıyla Affleck’in çocuklarının da kaynaşmasını sağlamıştı. Affleck’in, eski eşi Jennifer Garner’dan olan üç çocuğu ve Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den olan ikizleriyle sık sık bir araya gelerek zaman geçirdiği öğrenilmişti.