Joaquin Phoenix baba oluyor

Joker filminde canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle hem En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan hem de tüm festivallerde ambargo koyarak geçen yıla damga vuran Joaquin Phoenix baba oluyor.

20.05.2020 - 10:32

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Oscar ödüllü 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix ile Rooney Mara'dan müjdeli haber geldi. Çift ebeveyn olmak için gün sayıyor.

Page Six'in haberine göre; 35 yaşındaki Rooney Mara'nın altı aylık hamile. Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan çiftin yaz sonuna doğru ilk bebeklerini kucaklarına almaları bekleniyor.

Şimdilerde salgın nedeniyle Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi. Mara, en son Anneler Günün’de ablası Kate’e çiçek götürürken görüntülenmiş ve giydiği bol kıyafet nedeniyle hamilelik dedikoduları ortaya atılmıştı.

JOKER FİLMİNİN FRAGMANI

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