Justin Bieber'dan sadakat ikilemi itirafı

5 yıl aradan sonra yeni teklisi Yummy ile müziğe dönen, YouTube’da yayınlanacak belgeseli Seasons ile gündemde olan ve 14 Şubat'ta 17 şarkılık yeni albümü Changes'i piyasaya çıkarmaya hazırlanan Justin Bieber, Komedyen Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show'da Hailey Baldwin ile evliliği hakkında itiraflarda bulundu.

"EMİN OLAMIYORDUM"



Evlilik teklifi öncesi, bağlılık ve sadakatsizlik arasında gelgitler yaşadığını söyleyen 25 yaşındaki şarkıcı “Hailey'in evlilik teklifime 'Evet' demesi konusunda çok gergin değildim. Beni düşündüren sadık kalıp kalmayacağımdı. Taahhüdü yerine getirecek miyim? meselesinde daha fazla gergingim. Bu taahhüdü bir erkek olarak yapabilir miyim, emin olamıyordum. Çünkü bu ciddi bir taahhüt" dedi.

"BİR KARAR VERDİM"



Kanadalı şarkıcı "Bir karar verdim. Bir eş olmak her zaman istediğim şeydi. Bu kadını seçiyordum ve öyle yaptım. Birini seveceğinizi söylediğinizde sadık olun" diye konuştu.

Bieber'ın bir gün önce YouTube’da yayınlanacak belgeseli Seasons’ın, Los Angeles’taki galasındaki tavrı sözlerinin teyidi olarak yorumlandı. Genç şarkıcı hayranlarının fotoğraf ve imza almak için birbiriyle yarıştığı Regency Bruin Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, kendisine eşlik eden eşini öpücüklere boğarak adeta aşk şovu yaptı.