Katy Perry: Sahnelere dönene kadar hayatın tadını çıkarıyorum

Katy Perry, önümüzdeki kış sahnelere dönene dek hayatın tadını çıkarmaya devam edeceğini söyledi

03.06.2021 - 08:26

Katy Perry: Sahnelere dönene kadar hayatın tadını çıkarıyorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Katy Perry'den Pokemon'un 25. yıl dönümü için Pikachu temalı şarkı

Katy Perry'den Pokemon'un 25. yıl dönümü için Pikachu temalı şarkı

Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

ABD’li sanatçı Katy Perry, L’Officel dergisinin Amerika edisyonuna kapak oldu. Önümüzdeki kış konser maratonuna başlayacağını belirten şarkıcı, pandemi ve kızının dünyaya gelmesi nedeniyle sevenlerinden uzun bir süre uzak kaldığını dile getirdi.

"13 YAŞIMDAN BERİ MEŞGULDÜM"

Perry, “Sahneye döndüğümde elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum. Kariyerim boyunca her çalışmamda yaptığım gibi tüm benliğimle orada olacağım” dedi ve ekledi: “Ama o zamana kadar şöyle olacak; 13 yaşımdan beri profesyonel anlamda meşguldüm ve şimdi benim için gerçekten de hayatın tadını çıkarma vakti...”

Ada Masalı'ndan ikinci tanıtım

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...