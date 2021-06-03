Katy Perry: Sahnelere dönene kadar hayatın tadını çıkarıyorum

ABD’li sanatçı Katy Perry, L’Officel dergisinin Amerika edisyonuna kapak oldu. Önümüzdeki kış konser maratonuna başlayacağını belirten şarkıcı, pandemi ve kızının dünyaya gelmesi nedeniyle sevenlerinden uzun bir süre uzak kaldığını dile getirdi.

"13 YAŞIMDAN BERİ MEŞGULDÜM"



Perry, “Sahneye döndüğümde elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorum. Kariyerim boyunca her çalışmamda yaptığım gibi tüm benliğimle orada olacağım” dedi ve ekledi: “Ama o zamana kadar şöyle olacak; 13 yaşımdan beri profesyonel anlamda meşguldüm ve şimdi benim için gerçekten de hayatın tadını çıkarma vakti...”



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