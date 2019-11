Kenan İmirzalıoğlu: Baba olmak yazgımıza bağlı

Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk ile sunuculuk arasındaki farkı ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri Sabah'tan Pınar Yıldız Yüksel'e anlattı. İşte İmirzalıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- Herkes sizi yeni bir dizi ile ekranlarda görmeyi beklerken siz Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olarak karşımıza çıktınız. Bir oyuncu için farklı bir deneyim olmalı...



Sunuculuk oyunculuktan farklı bir meslek dalı. Oyunculukta önceden hazırlanan bir metin var. Sunuculukta ise, her şey o anda, kendiliğinden oluyor. Her bir yarışmacı ile yeni bir hikâye başlıyor ve sonunun ne olacağını bilmeden o hikâyeyi yaşıyoruz. Ayrıca memleketin her yerinden farklı insanlarla tanışma fırsatı bulup onların duygu dolu anlarını paylaşmak, kaybedenle üzülmek, kazananla sevinmek, yarışmacıların o kazanma mücadelesine eşlik eden bir konumda bu gerçekliği sonuna kadar yaşamak müthiş bir tecrübeymiş. Bu durum bir oyuncu için gerçekten bulunmaz bir duygu zenginliği.

Türk toplumunun geneli sizi çok güvenilir buluyor. Aslında güvenilir bir aile babası hissiyatı veren duruşunuz var. Sizin baba olma özleminiz var mı?



- Çok güzel sözler bunlar... Sağ olun. Bir yanımla keyiflensem de, bir yanımla şaşırıyorum. Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Ben böyle bir insanım. Bir işi yapacağım diye yola çıkarsam, onu en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yaparım. Bunlar bir kişiyi iyi aile babası yapabilecek özellikler olarak görülebilir elbette... Ama baba olmak biraz da yazgımıza bağlı... Onu da zaman gösterecek.



- Eşiniz Sinem Kobal ile gözlerden uzak bir evlilik hayatı yaşıyorsunuz. İkiniz de Türkiye'nin en çok sevilen ve merak edilen oyunculardansınız. Gözden uzak olmak, ilişkide istikrarı ve ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlayan bir etken mi?

- Her bir ilişkinin de kendine has özellikleri olduğu sonucuna varabiliriz. Ben ilişkilerin başarılı olması için karşılıklı uyum içinde olmanın en temel koşul olduğunu düşünüyorum. Bazı çiftler aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ederler, kimileri özel hayatlarını daha geride tutmayı isterler. Ben şahsen bunun şöhretle ilgili olmadığını düşünüyorum. Eminim sizin iş çevrenizde ya da sosyal çevrenizde bu farklı tavırları gösteren arkadaşlarınız vardır. Birbirimizi yargılamadan anlamaya çalışmak en güzeli. Ben böyle istiyorum ve yaşıyorum. Başkası farklı bir tarz benimsiyor. Eminim beslendikleri bir şeyler vardır...



- "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey" diye bir cümleniz var. Sinem Hanım'ın hangi özellikleri size "İşte bu benim eşim" dedirtti?



Eşini bulmak gerçekten çok kıymetli. Tümüyle güvendiğiniz, hiç bir şüphe duymadan yanında kendiniz olabildiğiniz ve koşulsuz kabul edildiğinizi hissettiğiniz biri bence gerçek eştir. Ve bu hissiyat, bütün medeni koşulların üzerindedir. Bulunduğu zaman hemen sahip çıkılması ve kaybetmemek için de çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum.