Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker ilişkilerini ilan etti

Podyum dünyasının aranılan modeli Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker akşam yemeğinde görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ilan etti. Booker’ın köpeğini gezdirirken objektiflere yakalanan ikili bu sefer panik yapmadı.

19.08.2020 - 12:36

Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker ilişkilerini ilan etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt

Daha önce Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla birlikte olan Kendall Jenner; ilk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken objektiflere yakalandığı NBA yıldızı Devin Booker ile iki gün üst üste görüntülendi.

Booker ile önceki gün Malibu'da yediği akşam yemeği sonrası objektiflere takılan ve panik yaşayan Kardashian Ailesi üyelerinden Jenner, bu sefer rahat tavırlarıyla dikkat çekti. 

İkili, Booker’ın köpeğiyle birlikte bir pet shop çıkışında kameralara yakalandı. Muhabirleri karşılarında görünce rahatsız olan Booker ve Jenner hızlı hareketlerle araçlarına yöneldi.  Uzun süredir gözlerden uzak kalmaya çalışan ikilini akşam yemeğinden sonraki rahat tavrı ilişkilerini ilan ettikleri yönünde yorumlandı. 

YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA KEDİ DÜŞTÜ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...