Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker ilişkilerini ilan etti

Daha önce Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla birlikte olan Kendall Jenner; ilk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken objektiflere yakalandığı NBA yıldızı Devin Booker ile iki gün üst üste görüntülendi.



Booker ile önceki gün Malibu'da yediği akşam yemeği sonrası objektiflere takılan ve panik yaşayan Kardashian Ailesi üyelerinden Jenner, bu sefer rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İkili, Booker’ın köpeğiyle birlikte bir pet shop çıkışında kameralara yakalandı. Muhabirleri karşılarında görünce rahatsız olan Booker ve Jenner hızlı hareketlerle araçlarına yöneldi. Uzun süredir gözlerden uzak kalmaya çalışan ikilini akşam yemeğinden sonraki rahat tavrı ilişkilerini ilan ettikleri yönünde yorumlandı.



YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA KEDİ DÜŞTÜ