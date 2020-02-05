Kendall Jenner yine Ben Simmons ile görüntülendi

Kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe özel hayatlarını kameralar önünde yaşarken, Kendall Jenner özellikle aşk hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Bunu rağmen 24 yaşındaki model son günlerde bir ayrılıp bir barıştığı basketçi sevgilisi Ben Simmons (23) ile objektiflere tatılmaktan kurtulamadı.

ÖNCE HAVUZ SONRA YÜRÜYÜŞ



Dinlenmek için Miami'yi tercih eden çift havuz başında paparazzilerin görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntü vermemek için uğraşan ABD'li model ve Philadelphia 76ers yıldızı, ilerleyen saatlerde ise yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Bugüne kadar hiç ele ele görüntülenmeyen çift yine ayrı yürümeyi tercih etti. Soğuk tavırları nedeniyle Buz Adam benzetmesi yapılan NBA yıldızının sevgilisinin önünde yürümesi dikkat çekti.

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar Harry Styles hatta Orlando Bloom gibi ünlü isimlerle anıldı. Son olarak Leanorda DiCaprio ile flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün aşk iddiaları ve ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı.

Jenner, aralık ayında NBA maçında Ben Simmons’un desteklerken görüntülenmişti.

"Hayatımda biri olursa bunu gözler önünde yaşamayı tercih etmem" diyen Kendall Jenner, ocak ayından beri 3. kez Ben Simmons ile görüntülenmekten kurtulumadı.