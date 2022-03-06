Kraliçe II. Elizabeth artık Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bundan böyle artık Buckingham Sarayı'nda yaşamayacağı açıklandı.



95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, iki yıldır corona virüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmış, karantina dönemini de 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile birlikte bin yıllık tarihi Windsor Kalesi'nde geçirmişti.

BİN YILLIK KALEDE YAŞAYACAK

Sağlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak Covid-19'u atlatan Kraliçe, artık kalıcı olarak Windsor Kalesi'nde yaşama kararı aldı.

Elizabeth’in, Windsor Kalesi'ne kalıcı olarak yerleşmesi, cenazesi oraya defnedildiği için ölen eşine de daha yakın olmasını sağlayacak.

1837'den beri monarşinin resmi yerleşimi olan Buckingham Sarayı, şu an bazı teknik sistemlerini yenilemek ve değiştirmek amacıyla, 369 milyon sterlin tutarında ve 10 yıl sürecek bir yenileme dönemine giriyor.

The Times'a konuşan bir kraliyet kaynağı konuyla ilgili şunları söyledi:



“Restorasyon 2027’ye kadar bitmeyecek. Saray, uzun süreli kalınacak bir yer değil. Kraliçe için Windsor'da yaşamak, inşaatten uzak durmasının yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle durdurduğu işlerine de geri dönmesini sağlayacak.”

HALK, SARAYA VE DİĞER MÜLKLERE ERİŞEBİLECEK



Öte yandan kraliyet ailesi ilerleyen dönemlerde, Buckingham Sarayı ve diğer mülklerine halkın daha fazla erişebilmesini planlıyor.



Kısa bir süre önce, Buckingham Sarayı tarafından, Kraliçe 2. Elizabeth’in corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Kraliçenin, hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği bildirilmişti.