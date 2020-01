Kraliyet Ailesi'nden iklim krizi için rekor ödül (The Earthshot Prize)

İngiltere Prensi William küresel ısınmayı önleceyici çözümler bulunmasını hızlandırmak için ödül vereceklerini duyurdu. 2020 yılından itibaren her yıl kraliyet tarafından verilecek olan The Earthshot Prize adlı ödül ile çevre kirliliği ve kürüsel ısınmayı engelleyen projeler sunan 5 kişiye veya gruba milyon sterlinlik yatırım yapılacak.

10 YILLIK PROJE



Kensington Sarayı, projeyi salı günü “2020’li yılları gezegenimizi onarmak için on yıllık eyleme dönüştürürken kim öncülük etmeye hazır?” tweetiyle duyurdu.

GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ ZARARLAR VERECEK



Ödülü eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte verecek olan Prens William, 10 yıl içerisinde önlem alınmazsa küresel ısınmanın geri döndürülemeze zararlar vereceğini dikkat çekti.

"The earth is at a tipping point and we face a stark choice: either we continue as we are and irreparably damage our planet or we remember our unique power as human beings and our continual ability to lead, innovate and problem-solve." — The Duke of Cambridge @EarthshotPrize pic.twitter.com/SfGaKY9qsG