'Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamasının hedefi Prenses Anne'

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın geçtiğimiz ay Oprah Winfrey'e verdiği röportajın yankıları sürüyor. İngiltere Kraliyet Ailesi hakkında biyografik birçok kitap yazan 71 yaşındaki Leydi Colin Campbell, Archie'nin ten rengini soran kişinin Prenses Anne'den başkası olmadığını iddia etti.

"YANLIŞ YORUMLANDI"



Campbell, bunun ırkçılığa yönelik bir söz olarak değil, İngiliz ve Amerikan halkı arasındaki kültür ve karakter farklılıklarına ilişkin bir söylendiğini ancak bunun ikili tarafından yanlış yorumlandığını belirtti. Yazar, sarayda "Meghan'ın ten rengiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir endişenin olmadığını" da vurguladı.

"KİMSE SUÇLU DEĞİL"



Campbell sözlerine "Kimse ırkçılık konusunda suçlu değil çünkü kimse böyle bir şey söylemedi ama 'O kızla evlenme, bize uygun değil, bu ülke ve bu iş için yanlış kişi' benzeri yorumlarda bulunan kişi Prenses Anne'di" dedi.

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