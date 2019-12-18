Pınar Deniz'den Can Yaman açıklaması

Oyuncu Pınar Deniz, “Can Yaman'la başrol oynayacağı projeyi reddetti” iddialarına yanıt verdi. Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı Atiye dizisinin dün akşamki galasına katılan Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" dedi.



Pınar Deniz'in, Can Yaman'ın 'libido' açıklaması ve ardından sergilediği tutumlar nedeniyle, birlikte oynayacakları diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

DİZİSİ ERTELENDİ



Yapımcı Faruk Turgut da Yaman’ın ‘çizmeyi aştığını’ söyleyerek şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen dizinin çekimlerinin eylül ayına ertelendiğini açıklamıştı.



"Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak, hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" sözleri üzerine hem oyuncuların hem de seyircilerin tepki gösterdiği Can Yaman, son olarak İspanya’da katıldığı bir söyleşide, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim" yanıtıyla eleştiri oklarını yeniden üzerine çekmişti.