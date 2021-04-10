Prens Harry ve Meghan Markle Prens Philip için taziye mesajı yayınladı

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 8 günlük yas ilan edildi. Bir çok dünya lideri Philip için taziye mesajı yayınlarken, gözler Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'a çevrildi.



"HİZMETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ÇOK ÖZLENECEKSİNİZ"



ABD’nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Prens Philip için taziye mesajı yayımladı. Prens Harry ve Markle taziye mesajını kurdukları hayır kurumu Archewell’in internet sitesinden yayınladı. Çift yayınladığı mesajında, "Majesteleri Edinburgh Dükü’nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" denildi.



HARRY DÖNÜYOR



Aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen ve dedesi Philip ile ilişkisi bozulan Prens Harry, cenazeye katılmak için ülkesine dönüyor. Harry'nin hamile eşi Meghan'ın törene katılıp katılamayacağı henüz bilinmiyor.



KRALİYETE AİLESİNDE BİR İLK YAŞANDI



Sosyal medya yası Prens Philip'in ölümü sonrası Kraliyet Ailesi'nde bir ilk

yaşandı. Sosyal medya hesaplarındaki güler yüzlü profil fotoğrafları kaldırıldı. Yerine aile sembolleri konuldu. Paskalya Bayramı tatilinde olan İngiltere Parlamentosu Philip'in ölümü üzerine saygı duruşunda bulunmak üzere toplanacak.



EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE DENK GELDİ



Prens Philip'in ölümü, oğlu Prens Charles'ın Düşes Camilla ile 16'nci evlilik yıldönümüne denk geldi.



Prens Philip'in hayat hikayesi