Prens William'dan Christian Eriksen mesajı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Yere düşmesinin ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Danimarkalı futbolcu, kalp masajıyla hayata döndürüldü.



Bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu bildirilen futbolcu, halen hastanede tedavi altında tutuluyor.



Sadece Danimarkalı taraftarları değil, tüm dünyadan futbolseverleri üzen gelişmeye dair Prens William, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



"AKLIMIZ ERIKSEN VE AİLESİNDE"

2006’dan beri Futbol Birliği başkanlığı görevini yürüten Prens William, çok nadiren paylaştığı Twitter mesajlarından birini Eriksen için yayınladı.



Prens William, “Christian Eriksen hakkındaki haberler ümit veriyor. Hepimizin aklı o ve ailesinde. Sakin ve hızlı performansları için sağlık ekibini ve Anthony Taylor'ı kutlarım” notunu yazdı.



"DURUMU STABİL"

Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu tarafından, Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğu, konuştuğu ve takım arkadaşlarına sevgilerini ilettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz” denildi.