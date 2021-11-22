Şahan Gökbakar’dan derbi yorumu: Sahada Koreli varken Squid Game olur mu?

Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, dün akşam NEF Stadı’ndaki gerçekleşen Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını, Instagram hesabından paylaştığı ‘Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile değerlendirdi.



Fenerbahçe'nin 2-1 yendiği derbi sonrası Gökbakar’ın yorumu şöyle oldu:



"Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı.



Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti.



Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen."

TARAFTARDAN SQUID GAME GÖNDERMESİ

Ev sahibi ekip Galatasaray'ın taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.



Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende, bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game'e gönderme yapıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TARKAN TAKLİDİ