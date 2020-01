Şahsiyet'in Meksika uyarlaması için düğmeye basıldı

Puhutv'nin fenomen dizisi Şahsiyet’in Meksika uyarlaması için hazırlıklar tamamlandı. Ay Yapım ve Viacom International ortak yapımcılığında çekilecek uyarlamanın çekimlerine Şubat ayında başlanacak.

Türkiye’nin Meksika’da uyarlanacak ilk dizisi olacak projenin içeriği geçtiğimiz gün uluslararası içerik sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen NATPE Miami Fuarı’nda açıklandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE ÇEKİLECEK



Meksika’nın farklı şehirlerinde çekilecek ve El Asesino Del Olvido (Before I Forget) adını taşıyacak dizinin başrollerinde ülkenin sevilen oyuncuları Damian Alcazar ve Paulina Gaitan yer alacak. İlk bölümleri Uluslararası Emmy ödülü sahibi, ülkemizde de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras tarafından çekilecek dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual’ın geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena ile yollarının kesişmesini anlatacak.



Damian Alcazar son olarak Mosh filminde Jose La Iguana karakterine hayat verdi

Meksika’nın dünya televizyonlarında başarılı yapımlarda yer almış çok sevilen ödüllü oyuncusu Damian Alcazar, Türkiye’de A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi çok sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.

KARİYERİNE 12 YAŞINDA BAŞLADI

Kariyerine 12 yaşındayken başlayan ve Cappadocia, The Good Girls gibi pek çok uluslararası yapımda rol alan genç ve başarılı oyuncu Paulina Gaitan ise ülkemizde en çok Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle hafızalarda yer etmiş bir isim.

10 BÖLÜM OLARAK TASARLANDI



Şahsiyet’in El Asesino Del Olvido ismiyle yayınlanacak uyarlamasının ilk adımları geçtiğimiz yıl atıldı. 10 bölüm olarak tasarlanan El Asesino Del Olvido’nun trailer’ı geçtiğimiz Nisan ayında Meksikalı oyuncuların katılımıyla İstanbul’da çekilmişti. Onur Saylak’ın yönetmenliğinde çekilen bu trailer ise ilk defa, uluslararası içerik sektörü için önemli organizasyonlardan biri olan LA Screenings 2019’da sunulmuştu.

Paulina Gaitan Narcos dizisiyle dünya çapında üne kavuştu

YAYIN TARİHİ NET DEĞİL



Şahsiyet’in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu dizinin çekimlerine Şubat ayında başlanacak. Nisan ayında çekimlerinin tamamlanmasının planlandığı dizinin yayın tarihi henüz net değil. Ay Yapım ve yakın zamanda dünyanın en büyük medya kuruluşlarından CBS ile birleşen Viacom International Studios’un ortak yapımcılığında gerçekleşecek projenin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd TV üstlenecek.



TÜM ZAMANLAR LİSTESİNDE



Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı, 2018 yılında Puhu Tv’de yayınlanan Şahsiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve pek çok ödülün yanısıra IMDb’nin tüm zamanların en iyi dizileri listesinde de yerini almıştı.

Dünyada 20’den fazla ülkeye satılan ve Berlin TV Series Festival, European Cinematography Awards ve MedyaTablet Awards gibi prestijli organizasyonlardan da ‘en iyi dijital dizi’ ödüllerine layık görülen Şahsiyet son olarak geçtiğimiz Kasım ayında başrol oyuncusu Haluk Bilginer’e verilen Uluslararası Emmy Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’yle de gündeme gelmişti.