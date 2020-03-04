Sarah Jessica Parker Sex and the City'de alışveriş yaptığı yere mağaza açıyor

Kylie Jenner, Selena Gomez, Rihanna, Millie Bobby Brown ve Jennifer Lopez'den sonra Sex and the City'nin Carrie Bradshaw'u Sarah Jessica Parker da kendi markasıyla ilgili hayallerini gerçekleştirdi.

MANHATTAN'IN KALBİNDE

6 yıl önce kendi markası olan SJP Collection'ı kuran Hollywood yıldızı, uzun süredir hayalini kurduğu ayakkabı mağazasına kavuşuyor. Aynı zamanda güneş gözlüğü, mumlar, kitaplar ve plaj havluları gibi aksesuarların da yer alacağı mağaza nisan ayında kapılarını açacak. 5. ve 6. caddeler arasında yer alan 31 W 54th Street'teki Midtown Manhattan'ın kalbindeki mağazanın bir başka özelliği ise Sex and the City karakteri Carrie Bradshaw'un dizide sürekli alışveriş yaptığı Manolo Blahnik ile aynı yerde olması.

"BİR HAYAL GERÇEKLEŞİYOR"

Sarah Jessica Parker konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu dükkan ile SJP Collection'ın bir hayali gerçekleşiyor; müşterilerimizi karşılamayı, kapılarımızı yeni müşterilere açmayı ve herkese açık bir alan yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Bengü'nün Sarah Jessica Parker hayranlığı

