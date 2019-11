Selena Gomez kız kardeşi Gracie ile galada

Solo single projesi olan Lose You To Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) ile müzik dünyasının en prestijli listelerinden Billboard ve Rolling Stones'da aynı anda birinci sıraya yerleşen ve tarihte bir ilki başaran Selene Gomez önceki gün altı yaşındaki kız kardeşi Gracie Teefey ile 22 Kasım’da vizyona girecek Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) filminin galasına gitti.

Selene Gomez, Mandy Teefey'nin ilk evliliğinden Gracie Teefey ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen organizasyonda, kız kardeşler Marc Jacobs tasarımı tercih etti. Aynı kıyafeti giyen kardeşler, Prenses Anna ve Elsa’ya gönderme yaptıkları elbiseleriyle beğeni topladı.

Frozen 2; Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor.

27 yaşındaki şarkıcı etkinliğin ardından, kardeşiyle fotoğraflarını bir dönem kraliçe olarak anıldığı Instagram'dan da paylaşmayı ihmal etmedi.

