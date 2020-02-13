Sophie Turner hamilelik haberleriyle gündemde

Dünya çapında tanındığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden sonra X-Men: Dark Phoenix'te rol alan ve son olarak Broken Soldier'ın çekimlerini tamamlayan Sophie Turner anne olmaya hazırlanıyor.

İLK BEBEK HEYECANI

E! News ve Us Weekly'nin duyurduğu, Independent'ın sayfalarına taşıdığı iddialara göre 23 yaşındaki yıldız, Las Vegas’ta gizlice evlendiği, Fransa'daki Martinet Şatosu’nda ise şatafatlı bir düğünle mutluluğunu kutladığı şarkıcı Joe Jonas (29) ile olan evliliğinden ilk bebeğini bekliyor.

SEVİNÇLE KARŞILADILAR



Birçok kaynak Turner'ın hamileliğini doğrularken bebek haberinin çiftin ailesi ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandığı konuşuluyor.

Turner, Game of Thrones'un etkisini terapi seanslarıyla ve ilaçlarla atlattığını itiraf etmişti

"MUTLULUK SENİNLE BAŞLADI"



Sophie Turner ile ABD’li eşi Joe Jonas ise şimdilik iddialar karşısında sessizliklerini koruyor. Game of Thrones yıldızının en son 4 Şubat 2020'de eşini etiketlediği Instagram gönderisinde "Mutluluk seninle başladı" notu dikkat çekiyor.