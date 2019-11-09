'Sefirin Kızı'nın ilk kez yayınlanan tanıtımı kısa sürede İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü.



Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyanın da gündemi oldu.

DİZİNİN KONUSU



Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile “Sefirin Kızı” çok yakında Star’da.



SEFİRİN KIZI TANITIMI İZLE

Geçmişe dayanan büyük aşklarının anlatıldığı sahnelerin çekimi için yıllar öncesine geri dönen Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yeni imajları dikkat çekti. Akyürek, uzun yıllar sonra kamera karşısına sakalsız ve kısa kestirdiği saçlarıyla çıkarken, Neslihan Atagül Doğulu ise hafif makyajı ve spor tarzı ile beğeni topladı.