Star Tv yeni sezona hazır.

Avlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler ,Söz gibi sevilen dizilerinin yanı sıra Erkenci Kuş, Nefes Nefese, Eyvah Düşüyorum gibi yaz ayına damga vuran dizi ve programlarıyla da yeni sezona devam edecek Star Tv, tanıtımında Altay'ın sevilen 'Eylül'de Gel' şarkısına yer verdi.

ALPAY-EYLÜL'DE GEL SÖZLERİ



Tatil geldiği zaman

Ağlarım ben inan

Gidiyorsun işte

Arkana bakmadan

Nasıl geçer bu yaz

Ne olur bana yaz

Sen sen sen

Sen bir ömre bedel

Yok yok yok

Gitme gitme gel

Eylül'de gel



Okul yolu sensiz

Ölüm kadar sessiz

Geçtim o yoldan dün



İçim doldu hüzün

Yapraklar solarken

Adını anarken

Bekletme ne olur

Gelmek zamanı gel

Yok yok yok

Gitme gitme gel

Eylül'de gel



Eylül'de gel Eylül'de okul yoluna

Konuşmadan yürüyelim gireyim koluna

Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler

Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi

Yaprak dökecekler.

STAR TV EYLÜL'E HAZIR

AĞUSTOS AYININ YILDIZI STAR

Star, Ağustos’ta tüm kanallar arasında;televizyonun en çok izlendiği saat dilimi olan Prime Time’da, Tüm kişiler, AB ve 20+ABC1 hedef kitlelerde birinci kanal oldu.



Kadın hedef kitlelerdeki iddiasını sürdüren Star, Prime Time, tüm kadın kategorilerinde (kadın, ev kadınları, çalışan kadın) zirveye oturdu.



Yaş gruplarına bakıldığında; Prime Time’da 5-11, 12-19, 20-34, 35-44 ve 45 yaş ve üzeri hedef kitlelerindeki izleyicilerin tercihi Star’dan yana oldu. Başarılı bir yaz sezonunu ardında bırakan Star, yeni yayın dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON TANITIMI