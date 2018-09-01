Star Tv yeni sezona hazır.
Avlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler ,Söz gibi sevilen dizilerinin yanı sıra Erkenci Kuş, Nefes Nefese, Eyvah Düşüyorum gibi yaz ayına damga vuran dizi ve programlarıyla da yeni sezona devam edecek Star Tv, tanıtımında Altay'ın sevilen 'Eylül'de Gel' şarkısına yer verdi.
ALPAY-EYLÜL'DE GEL SÖZLERİ
Tatil geldiği zaman
Ağlarım ben inan
Gidiyorsun işte
Arkana bakmadan
Nasıl geçer bu yaz
Ne olur bana yaz
Sen sen sen
Sen bir ömre bedel
Yok yok yok
Gitme gitme gel
Eylül'de gel
Okul yolu sensiz
Ölüm kadar sessiz
Geçtim o yoldan dün
İçim doldu hüzün
Yapraklar solarken
Adını anarken
Bekletme ne olur
Gelmek zamanı gel
Yok yok yok
Gitme gitme gel
Eylül'de gel
Eylül'de gel Eylül'de okul yoluna
Konuşmadan yürüyelim gireyim koluna
Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler
Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi
Yaprak dökecekler.
STAR TV EYLÜL'E HAZIR
AĞUSTOS AYININ YILDIZI STAR
Star, Ağustos’ta tüm kanallar arasında;televizyonun en çok izlendiği saat dilimi olan Prime Time’da, Tüm kişiler, AB ve 20+ABC1 hedef kitlelerde birinci kanal oldu.
Kadın hedef kitlelerdeki iddiasını sürdüren Star, Prime Time, tüm kadın kategorilerinde (kadın, ev kadınları, çalışan kadın) zirveye oturdu.
Yaş gruplarına bakıldığında; Prime Time’da 5-11, 12-19, 20-34, 35-44 ve 45 yaş ve üzeri hedef kitlelerindeki izleyicilerin tercihi Star’dan yana oldu. Başarılı bir yaz sezonunu ardında bırakan Star, yeni yayın dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON TANITIMI