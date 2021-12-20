Tarkan: Yakında beni makyajlı görürseniz şaşırmayın!

Corona virüs pandemisi nedeniyle sahne çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da sürdüren Megastar Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte geçen ay Türkiye'ye dönmüştü.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 49 yaşındaki şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi. Pazar gününü kızı Liya'ya ayıran Tarkan, kelebek şeklinde pembe renkli bir maske ile poz verdi.

"KIZIMIN MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM"



Kızıyla oyun oynayan ünlü şarkıcı, eğlenceli karesinde şu ifadelere yer verdi:



"Tütüler, maskeler falan… Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın! Olsun, icabında kızımın mutluluğu için maskarası da olurum."

Tarkan, kızının yüzünü henüz göstermese de onunla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Bunlar özellikle oyun oynadıkları anlara fotoğraflar oluyor.

5 ÇAYI OYUNU

Sanatçı, kızı Liya ile oynarken görüldüğü bu fotoğrafına "5 çayına davet edildim yine" notunu düşmüştü.