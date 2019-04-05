Taylor Swift’in Rhode Island’da bulunan evinin ön kapısına, henüz kimliği açıklanmayan bir şahıs, çalıntı arabayla çarptı. Geçtiğimiz salı gecesi saat 01.00 sularında Polisten kaçarken kazayı gerçekleştiren kişi, gözaltına alındı.



Swift ise, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazanın ardından Instagram’dan yaptığı bir yorumda “İyi hikayeler çalıntı arabayla başlamaz” diye yazdı.



Geçtiğimiz yıl kendisini takip eden sapığın evine girmesiyle kabusu yaşayan Swift, aradan yalnızca aylar geçmesinin ardından bir kez daha sarsıldı. 22 yaşındaki Roger Alvarado, hapisten çıktıktan sonra geçtiğimiz günlerde soluğu yine Swift’in New York’taki evinde aldı.



mı kırarak içeri giren Alvarado, alarm sisteminin devreye girmesinin ardından evde keyif yaparken polis tarafından yakalandı.