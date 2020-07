Tuba Büyüküstün'ün set heyecanı (Call My Agent)

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star TV'de başlıyor. Dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayarak izleyici karşısına çıkacak. Büyüküstün set heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"BİR TADIMLIK SET KOKUSU"



"Uzun bir aradan sonra bir tadımlık set kokusu alacağım. Konuk oyuncu olmak başka bir heyecan, bu kadar aradan sonra kamera karşısına geçmek başka, Tuba Büyüküstün’ü oynamak bambaşka. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak Menajerimi Ara’nın ilk bölüm heyecanını tüm oyuncuları ve ekibi ile yaşayacak olmak heyecanımı iyice katlıyor. Birden fazla projede, yıllarca beraber çalışıp çok sevdiğim insanlarla tatlı bir randevu olacak benim için. Hadi bakalım."

"OYUNCULAR VE MENAJERLERİN DÜNYASINI ANLATIYOR"



Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin, Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlaması çok özel bir sürprizle seyirci karşısına çıkacak. Dünyanın her yerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacak. Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan Call My Agent, dünya üzerinde izlenme rekorları kırıyor. Dizinin Türkiye uyarlaması ise şimdiden büyük merak konusu. Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki olan Büyüküstün, çekimlerin başlamasıyla birlikte sete çıkacak.



Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı projenin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor.