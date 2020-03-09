Tülin Şahin: 25 yıllık ceketlerim var

Tülin Şahin (40), Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize ettiği etkinliğine katıldı.

"HER İSTEDİĞİMİ ALAMADIM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sürdürülebilir moda üzerine söyleşi düzenleyen Tülin Şahin, müsrif olanlara çok kızdığını dile getirdi. Orta gelirli bir ailede büyüdüğünü ve bu yüzden her istediğini alamadığını söyleyen Şahin, şunları söyledi:

Şahin'in ceketi söyleşi sonrası satıldı ve geliri bağışlandı

"UZUN YILLAR KULLANIRIM"



Bu alışkanlığım hala devam ediyor. Bir aldığım kıyafeti uzun yıllar kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim, 20 yıllık hırkalarım var.

TÜLİN ŞAHİN İLE HAMİLELİK GÜNLÜĞÜ