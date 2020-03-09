Tülin Şahin: 25 yıllık ceketlerim var

Müsrif olanlara çok kızdığın söyleşen model ve sunucu Tülin Şahin, "Bir aldığım kıyafeti uzun yıllar kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim, 20 yıllık hırkalarım var" dedi.

09.03.2020 - 13:56

tulinsahinofficial_87590386_513575192898738_765517018151850219_n.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile podyumda

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile podyumda

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, Siena Leyla ile alışverişte

Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, Siena Leyla ile alışverişte

Tülin Şahin (40), Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize ettiği etkinliğine katıldı.  

"HER İSTEDİĞİMİ ALAMADIM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sürdürülebilir moda üzerine söyleşi düzenleyen Tülin Şahin, müsrif olanlara çok kızdığını dile getirdi. Orta gelirli bir ailede büyüdüğünü ve bu yüzden her istediğini alamadığını söyleyen Şahin, şunları söyledi:

Şahin'in ceketi söyleşi sonrası satıldı ve geliri bağışlandı Şahin'in ceketi söyleşi sonrası satıldı ve geliri bağışlandı

"UZUN YILLAR KULLANIRIM"

Bu alışkanlığım hala devam ediyor. Bir aldığım kıyafeti uzun yıllar kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim, 20 yıllık hırkalarım var.

TÜLİN ŞAHİN İLE HAMİLELİK GÜNLÜĞÜ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...