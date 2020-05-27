Victoria Beckham gülümsememe kuralını bozdu

Victoria Beckham, yıllardır ciddi yüz ifadesiyle verdiği pozlarla konuşuluyor. Arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerde, eğlenceli buluşmalarda hep ciddi duruş sergileyen Beckham’ın dişlerini beğenmediği için gülümsemediği iddia ediliyor.

"İÇİMDEN GÜLÜMSÜYORUM"





O ise durumu durumu “İçimden gülüyorum ama moda dünyasına karşı bir sorumluluğum olduğunu hissediyorum” diyerek özetliyor.

"ADETA ROSS GİBİ"



Kimse buna inanmasa da Beckham kuralanı oğlu Cruz ile çektirdiği fotoğraf için bozdu. Annesinin dişlerini göstererek güldüğü anı Instagram hesabından paylaşan Cruz, “Görünüşe göre annem gülümsüyor” dedi.



David Beckham ise eşinin bu gülüşüyle ilgili olarak ilginç bir benzetmede bulundu. Beckham eşine "Annenin dişleri nasıl da beyaz. Adeta Friends dizisinden Ross gibi" diyerek takıldı.

BECKHAM'A HEYKEL ŞAKASI