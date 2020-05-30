Williams Ailesi'nin zor günleri

Robbie Williams'ın babasına parkinson teşhisi konmasından sonda eşi Ayda Field'in annesi de kansere yakalandı.

30.05.2020 - 11:02

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İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Kıbrıs asıllı eşi Ayda Field ailesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Parkinson ve lupus gibi hastalıkların tedavisini gören 70 yaşındaki annesi Gwen Field'e ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu.

"CORONA YÜZÜNDEN KORKUYORUZ"

Şu sıralar tedavisi için hastanede olduğu için endişeli olduklarını söyleyen Field, "Anneme ocak ayında ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Ameliyatın ardından günlük kemoterapi ve radyasyon tedavisi görüyor. Corona virüs yüzünden de çok korkuyoruz" dedi. Robbie Williams da yakın zamanda babasının parkinson hastası olduğunu açıklamıştı.

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