Kepek sorunuyla savaşan doğal ipuçları

Kepek sorunu, her insanın uğraştığı en yaygın saç sorunlarından biridir. Pek çok şampuan ve bakım ürünü değiştirdikten sonra, kepek sorunu çoğunlukla yağlı saç ve kirli kafa derisinin neden olduğu rahatsız edici bir durum olmaya devam eder.



Saçınızı belirli şampuanlar ve kimyasal bazlı ürünlerle tedavi etmek, saçınızın kalınlığını azaltabilir. Ancak evde bulunan malzemelerle saçlarınızdaki kepeği azaltabilmenin mümkün olabilir.



LİMON SUYU SAÇ DERİSİNİ TEMİZLER



Limon suyu, kepek sorunlarını tedavi etmenin büyük bir parçasıdı. Çünkü limon, saç derisinin pH seviyesine hızla uyum sağlar. 1 yemek kaşığı limon suyunu çeyrek bardak suyla seyreltin ve ardından şampuan öncesi ritüel olarak saç derinize uygulayın. Bunu bir saat bekletin çünkü sitrik asit ve mikrobiyal özellikleri saçınızdaki mantarı ve yağı temizleyecek ve ayrıca saç dökülmesini önleyerek saçlarınızın güçlü ve hacimli görünmesini sağlayacaktır. Adımı iyi bir şampuan ve ardından saç kremi ile tamamlayın.



KAHVEYLE PEELİNG ETKİSİ



Neredeyse her evde bulunan kahve, cildiniz ve saçınız için harikadır ve peeling olarak kullanılır. Saç derisini yağ ve kirden arındırır. Kahve saç derisini temizler ve eksfoliye eder ve bu süreçte kepeğe neden olan mantar ve bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca serbest radikallerle savaşan ve saçlarımızın hasar görmesini önleyen antioksidanlar içerir. Sadece biraz hindistancevizi yağını ısıtın ve içine kahve tozu ekleyin. İyice karıştırın ve bu macunu uygulayın. 30 dakika bekletin ve saçınızı nazik bir şampuanla durulayın.



ELMA SİRKESİ



Birçok soruna çözüm olan elma sirkesi, saç derinizi nazikçe temizler ve kepeği tedavi etmenize yardımcı olur. Antifungal ve antibakteriyel özelliklerle dolu olan bu ürün, saç derinizin doğal pH dengesini geri kazandırır ve böylece saçınızdaki donukluğu ve kabarıklığı da gideren mükemmel bir kepek tedavisi oluşturur. Haftada iki kez 2 yemek kaşığı elma sirkesi uygulayın ve sonuçları görün.



SARIMSAK



Kepek için en iyi ev ilaçlarından biri olan bu geleneksel ev ilacı, esas olarak kepeğe yol açan saç derisi enfeksiyonlarını tedavi eden antibakteriyel, antifungal, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler açısından zengindir. Ayrıca C, A vitamini, selenyum, amino asitler ve magnezyum açısından zengin olan sarımsak, saçınızı parlaklaştırır ve tellerinizi de güçlendirir. Haftada iki kez sarımsak suyu kullanmaya başlayın, elma sirkesinin keskin kokusunu azaltmak için saçınızı iyi bir şampuanla yıkayın.



SAÇ DİPLERİNİ KAŞIMAYIN



Saçınızı ve saç derinizi keskin tırnaklarla kaşımayı bırakın çünkü açık yaralara yol açabilir. Kaşıma, tahriş ve iltihaplanma sorunlarına da yol açabilir, ancak bunun yerine nazik bir saç masaj aleti kullanmaya başlayın ve yağlama ve şampuanlama sırasında deneyin. Bu masaj aletleri, içeriklerin saç derinize derinlemesine nüfuz etmesini ve kepek oluşumunu kademeli olarak azaltmasını sağlar.



Saç derimizin cildinde doğal olarak yaşayan bir mantar türü olan kepeğin nedenine son verin. Bu mantarın aşırı büyümesi veya dengesizliği kepek sorunlarına yol açarak vücudun dayanılmaz bir oranda deri hücreleri üretmesini ve dökmesini tetikler. Bu nedenle, bu makul ipuçlarını ve püf noktalarını kullanarak, her zaman siyah giyerek kepek sorununa elveda demekten çekinmeyin. Ancak herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.